24 ساعة على بداية مشوار شباب الأهلي الآسيوي

المصدر: دبي - علي الظاهري

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يدشن شباب الأهلي، غداً، أولى مشاركات أنديتنا في الموسم الكروي الجديد، بمواجهة سباهان الإيراني على استاد نقش جهان في أصفهان بإيران، في الدور التمهيدي الأول من الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا «النخبة».

ويأمل «الفرسان» في الفوز على سباهان لضمان التأهل إلى الدور الثاني من الملحق، للقاء الغرافة القطري 13 الجاري، في استاد البيت بالدوحة، والتي بموجبها يتأهل الفائز للانضمام إلى الدور الرئيس للبطولة. وكلف الاتحاد الآسيوي طاقم تحكيم كورياً جنوبياً لإدارة المباراة بقيادة كيم جونغ هيوك.

ويخوض شباب الأهلي الدور التمهيدي من الملحق الآسيوي المؤهل لـ «النخبة» بصفته وصيفاً لدوري أدنوك للمحترفين، ويسعى الفريق، إلى التواجد مع النخبة في البطولة القارية.

وتخوض 5 أندية مواجهات الدور التمهيدي للنسخة الأولى من البطولة في موسم 2024-2025 التي تنطلق بعد غد وتستمر إلى 13 أغسطس الجاري بعدما تم تخصيص مقاعد غير مباشرة لكل منها للوجود في البطولة المستحدثة، حيث يتنافس شباب الأهلي مع الغرافة القطري وسباهان الإيراني، على مقعد واحد مؤهل لمرحلة الدوري لأندية منطقة غرب آسيا، بينما يواجه شاندونغ تايشان الصيني نظيره بانكوك يونايتد التايلاندي، من أجل تحديد المتأهل لمرحلة الدوري في منطقة شرق القارة، وينضم الفريقان الفائزان إلى 22 نادياً تأهلت بشكل مباشر لمرحلة الدوري، بينما تنتقل الفرق الثلاثة الخاسرة مباشرة إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا الثانية.

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