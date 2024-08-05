علي خصيف: معسكر إسبانيا ناجح

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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عادت إلى الدولة، أمس الأحد، بعثة نادي الجزيرة من إسبانيا، التي أقام بها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي معسكره التحضيري للموسم الجديد، الذي استمر 3 أسابيع، خاض خلاله 4 مباريات ودية، كان آخرها أمام مالقا، والتي خسرها 0 - 1 في أقوى تجاربه الإعدادية.

من جانبه أكد علي خصيف، حارس مرمى وقائد الفريق أن معسكر «فخر أبوظبي» في مدينة ماربيا حقق النجاح المطلوب، من خلال الجهد الذي بذله اللاعبون، ذاكراً أنه تميز بروح العائلة الواحدة، وشهد تكاتفاً بين الجميع، وشكر خصيف أفراد البعثة من جهازين فني وإداري ولاعبين، وكل الذين شكلوا حضوراً وقدموا المساعدة حتى يخرج المعسكر بصورة جيدة، ويكون أفضل تحضير للموسم الجديد.

وأضاف: «العمل لن يتوقف وسنواصل بذات الجهد في المرحلة الأخيرة من فترة الإعداد بأبوظبي».

وفي سياق مختلف أكدت المصادر أن الجزيرة جدد عرضه للاعب البرازيلي ماتيوس سالدانيا، مهاجم بارتيزان الصربي لكسب توقيعه في فترة التعاقدات الصيفية الحالية.

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