بارك لاعب العين: مباراتنا أمام الهلال الأقوى

المصدر: متابعة - طلحة عبد الله

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أكد الكوري الجنوبي، بارك يونغ-وو، لاعب متوسط ميدان العين، أن مصافحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، هي أفضل لحظة عاشها كلاعب بالعين، مبيناً أن مصافحة سموه أشعرتهم كلاعبين بقيمة الإنجاز الذي تحقق باسم دولة الإمارات العربية المتحدة، والمتمثل في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال بارك، الذي كان يرد على أسئلة الجمهور بمنصة «إكس»: أشعر بالفخر والإعزاز، لأنني كنت حريصاً على مقابلة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، لأنني على معرفة جيدة بالرعاية السامية والدعم اللامحدود، الذي ظل يوليه للنادي، ما أثمر إنجازات كبيرة للفريق.

وأكد أن التتويج بلقب دوري أبطال آسيا مع العين، له نكهة ومذاق خاص، خصوصاً أنني أعرف العين من قبل أن أنضم إليه، كأحد أفضل أندية آسيا، إذ لعب النهائي في 2016 أمام شونبوك الكوري، فطموحي كان يتمثل في الاحتراف خارج كوريا الجنوبية، وأحقق إنجازات تحسب للنادي، ولي ولوطني أيضاً، كما أنني عشت كل لحظات هذا الإنجاز منذ البداية، وحتى ليلة التتويج باللقب.

ونفى اللاعب الكوري أن يكون واجه صعوبة في التواصل مع زملائه في العين بعد انضمامه للفريق بسبب اللغة، وقال: «لم أجد صعوبة في التواصل أو التفاهم مع زملائي منذ وصولي إلى العين، لأن الجميع هنا يتحدثون الإنجليزية بطلاقة، وقد تعلمت الكثير من الكلمات، فأنا أدرس حالياً اللغة العربية، ويمكنني أن أقول لكم بالعربية: «أنا بارك لاعب نادي العين، الحمد لله». واعتبر اللاعب الكوري أن الفرنسي زين الدين زيدان، أسطورة كرة القدم، وهو الأفضل من وجهة نظره، مشيراً إلى أنه تعلم الكثير منه عندما كان صغيراً وشغوفاً باللعبة، ويتابع لاعبي وسط الميدان، ولذلك، فيعتبره الأفضل على مر التاريخ.

وعن أفضل مباراة خاضها مع العين، قال إن مباراة الهلال السعودي التي جرت باستاد هزاع بن زايد، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، هي الأصعب والأفضل بالنسبة له، لافتاً إلى أن جمهور العين صنع الفارق في تلك المباراة، بحضوره الكثيف، وتشجيعه القوي طوال زمن المباراة، لافتاً إلى أنهم واجهوا ضغطاً في بعض الأوقات من المنافس، وقال: «في العادة معدل لمس الكرة عندي خلال المباراة من 45 إلى 50 مرة على أقل تقدير، ولكن في تلك المباراة لمست الكرة 20 مرة فقط، وفي تلك المباراة، كنت أكثر تركيزاً على الجانب الدفاعي».

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