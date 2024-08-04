بعثة شباب الأهلي تصل إلى إيران استعداداً لمواجهة سباهان

المصدر: دبي - علي الظاهري

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وصلت بعثة فريق شباب الأهلي إلى إيران استعداداً لمواجهة فريق سباهان بعد غد (الثلاثاء)، على استاد نقش جهان في مدينة أصفهان بإيران، في الدور التمهيدي من الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا النخبة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي شباب الأهلي لقطات من وصول الفريق لحظة استقباله بالورود في المطار.

ويتطلع "الفرسان" إلى العودة بفوز ثمين يضمن له التأهل إلى الدور الثاني من الملحق، للقاء الغرافة القطري يوم 13 من الشهر الجاري، في استاد البيت بالدوحة، والتي بموجبها يتأهل الفائز للانضمام إلى الدور الرئيس للبطولة.

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