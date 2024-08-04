إنييستا خارج حسابات «الصقور» في الهواة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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أصبح الإسباني المخضرم اندريس إنييستا خارج حسابات «الصقور» في الموسم الحالي، الذي يشارك فيه بدوري الدرجة الأولى «الهواة» بعد أن لعب معه الموسم الماضي بدوري المحترفين، وذلك ضمن خطة التغيير الجذرية التي اعتمد عليها نادي الإمارات باستغنائه عن جميع عناصر تشكيلة الموسم الأخير وعناصر الصف الثاني، وأبقى على 6 لاعبين فقط بقيادة البرازيلي سيلفا، وتعاقد مع 12 لاعباً من مختلف الأندية، إضافة إلى تصعيده 10 عناصر من فريق الرديف، ويعمل حالياً على دعم صفوفه بعدد من الوجوه الجديدة.

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