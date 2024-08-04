ورشة الموسم الرياضي تستعرض مستجدات اللوائح

المصدر: دبي - البيان

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نظمت رابطة المحترفين الإماراتية ورشة عمل انطلاق الموسم الرياضي 2025 - 2024، أمس بفندق ريكسوس جي بي آر بدبي.

حضر الورشة ممثلو الأندية المحترفة الـ14، من مختلف التخصصات المعنية بتنظيم المباريات، بالإضافة إلى مسؤولي المباريات التابعين للرابطة، وممثلي مختلف الإدارات بالرابطة.

وتواصلت فعاليات اليوم الأول من الورشة والتي تقام على مدار يومين، بعرض حول الإنجازات التي تم تحقيقها في الجانب التسويقي، البث التلفزيوني والإعلام والمسابقات وتنظيم المباريات، كما ناولت الورشة مستجدات وتعديلات اللوائح في كل من المسابقات.

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