الظفرة يغادر اليوم إلى معسكر سلوفينيا بطموح العودة إلى «المحترفين»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تغادر بعثة نادي الظفرة إلى سلوفينيا اليوم الأحد لإقامة المرحلة الثانية من الإعداد، عبر معسكر مغلق يستمر لمدة 21 يوماً يخوض خلاله 4 مباريات ودية، تأهباً لمباريات الموسم الجديد الذي يدخله بطموح العودة من جديد إلى دوري المحترفين الذي هبط منه قبل موسمين.

وأعاد فارس الظفرة ترتيب صفوفه بهدوء في الفترة الماضية، وتعاقد مع المدرب الكرواتي ايلين هوفارد، الذي تولى مهمته مع صافرة بداية الإعداد يوم 20 من الشهر الماضي، بجانب نجاح النادي في كسب توقيع المهاجم أحمد العطاس قادماً من الجزيرة في صفقة انتقال حر، والتعاقد مع ريان يسلم لاعب وسط العين والشارقة سابقاً، وتعاقده مع حارس المرمى السوري أمجد ضمن فئة مواليد الدولة، وكسب توقيع 3 لاعبين أجانب جدد بعد أن ودع جميع القدامى دون أن يعلن عن صفقاته الأخيرة، وتوقف النادي تماماً عن نشر أخباره لجماهيره بمواقعه الرسمية منذ نهاية الموسم الماضي.

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