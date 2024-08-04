شباب الأهلي يؤدي مرانه الرئيس استعداداً لسباهان الإيراني

المصدر: دبي - علي الظاهري

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يؤدي فريق شباب الأهلي مرانه الرئيس، بقيادة المدرب البرتغالي باولو سوزا، استعداداً لمواجهة سباهان الإيراني، التي تقام على استاد نقش جهان في مدينة أصفهان بإيران، بعد غد، في الدور التمهيدي الأول من الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا النخبة.

ويتطلع «الفرسان» إلى بداية مثالية في مشواره الآسيوي، والعودة من إيران بانتصار ثمين، حيث سيتأهل الفائز من المباراة إلى الدور الثاني من الملحق، للقاء الغرافة القطري يوم 13 من الشهر الجاري، في استاد البيت بالدوحة، والتي بموجبها يتأهل الفائز للانضمام إلى الدور الرئيس للبطولة. ويسعى شباب الأهلي إلى تعزيز سجله الخالي من الخسائر أمام سباهان، بعد أن فاز مرة واحدة، وتعادل في الأخرى، خلال مواجهتين فقط بينهما حتى الآن، والتي جاءت ضمن دور المجموعات في دوري أبطال آسيا عام 2014.

تحضيرات

وأنهى شباب الأهلي تحضيراته عبر إقامة معسكر خارجي في النمسا، خاض فيه 3 تجارب ودية، فاز في الأولى على إس كيه جابينج النمساوي 1-9، قبل أن يخسر الودية الثانية أمام كارباج بطل الدوري الأذربيجاني 5-2، ليختتم المعسكر الخارجي بفوز عريض على شباب أودينيزي الإيطالي بتسعة أهداف نظيفة مقابل لا شيء، ليعود إلى دبي لاستئناف تحضيراته الداخلية، قبل السفر لإيران لخوض أولى مبارياته الرسمية لهذا الموسم، في الاستحقاق الآسيوي أمام سباهان.

تغييرات

ويخوض «الفرسان» التحدي الآسيوي بتغييرات جديدة، بعد تولي مدربه البرتغالي باولو سوزا قيادة دفة الجهاز الفني، خلفاً للصربي ماركو نيكوليتش، كما أجرى النادي تعاقدات على مستوى اللاعبين، أبرزها صفقة اللاعب الدولي الإيراني سردار أزمون، قادماً من باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني، والذي لعب في الموسم الماضي بنظام الإعارة مع روما الإيطالي، كما تم التعاقد مع الأرجنتيني جاستون سواريز، قادماً من بني ياس، والغيني المقيم عمر كيتا من نادي الإمارات.

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