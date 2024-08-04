الوحدة يعود من معسكر صربيا بـ 12 هدفاً وشباك نظيفة في 4 مباريات

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة من صربيا التي احتضنت معسكره التحضيري للموسم الجديد الذي استمر 25 يوماً، خاض خلاله «العنابي» 4 مباريات ودية، شهدت إحرازه 12 هدفاً، دون أن تهتز شباكه، في مؤشر إيجابي لقوة الجانبين الهجومي والدفاعي قبل انطلاق المباريات الرسمية. ومنح الجهاز الفني لاعبيه راحة لمدة 3 أيام يستأنف بعدها المرحلة الأخيرة من الإعداد.

وخلال الوديات التي خاضها العنابي، فاز في المواجهة الأولى على فوزدوفاك 0-5، وتعادل في الودية الثانية أمام أي ام تي سلبيا في المباراة الأقوى والأبرز له، وحقق الفوز في ثالث الوديات على وزيفيزدا 0-5، وختم العنابي مبارياته التحضيرية بالفوز على تيكستيلاك 0-2 مساء الأربعاء الماضي والتي كانت خارج حسابات الجهاز الفني لكنه طالب بأدائها بعد المستوى التصاعدي للاعبيه في المباريات والتدريبات وحتى يقف عن قرب على جاهزية عناصره ومدى الاستفادة من فترة التحضيرات السابقة.

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