سفيرة الدولة في القاهرة تبحث تعزيز التعاون مع وزير الإسكان المصري

المصدر: القاهرة - «وام»

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بحثت مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة للدولة لدى جامعة الدول العربية، مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وذلك في مكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، عمق ومتانة العلاقات الأخوية بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة.

موضحاً أن هناك فرصاً استثمارية كبيرة في مختلف المجالات، ولا سيما في المدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع، وهناك تعاون مستمر مع المستثمرين الإماراتيين في هذا الصدد. ولفت إلى أن جمهورية مصر العربية سوق واعدة للاستثمار في مختلف المجالات، وهي السوق الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

من جانبها تقدمت الكعبي بالتهنئة لمعاليه على توليه منصبه الجديد، مشيدة بالعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية في كافة المجالات، بما يحقق المزيد من الرفعة والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدة وجود العديد من الفرص والإمكانات لدفع آفاق التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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