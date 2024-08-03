عودة الوصل إلى دبي بعد اختتام معسكره في هولندا

المصدر: دبي - علي الظاهري

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عادت بعثة فريق الوصل إلى دبي بعد ختام معسكر الإعداد الخارجي الذي أقامه الفريق في هولندا لنحو 21 يوماً، ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته على ملعبه بقيادة المدرب الصربي ميلوش مييليوفيتش ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الإعداد، بعد راحة قصيرة منحها الجهاز الفني للاعبين.

وخاض «الإمبراطور» بطل ثنائية كأس صاحب السمو رئيس الدولة ودوري أدنوك للمحترفين، 4 مباريات ودية خلال معسكره في هولندا الذي انطلق في 10 يوليو الماضي، حيث خسر أول التجارب أمام أياكس امستردام الهولندي 1 - 2، ثم تعادل مع الأهلي القطري 1 - 1، وخسر أمام الريان القطري 2 - 3، قبل أن يختتم معسكره بالفوز على أم صلال بثلاثية.

وتسعى إدارة الوصل لحسم ملف التعاقدات في الأيام المقبلة استعداداً للاستحقاقات المحلية والقارية في الموسم الكروي الجديد، حيث اكتفى النادي بالتعاقد حتى الآن مع الثنائي طحنون الزعابي من الوحدة وماجد سرور من الشارقة، ويسعى لغلق ملف المحترفين الأجانب قبل بداية الموسم الذي يدشنه بمواجهة كلباء في 23 أغسطس الجاري على ملعب كلباء في رحلة الدفاع عن لقب الدوري.

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