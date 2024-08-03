العين يخوض التجربة الودية الثانية أمام نهضة بركان المغربي

المصدر: الرباط - البيان

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بحضور الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، خاض العين تجربته الودية الثانية، في معسكر الرباط بالمغرب.

وذلك أمام فريق نادي نهضة بركان المغربي، والتي انتهت نتيجتها بفوز الأخير 3 - 1 في المباراة التي جرت على مركب محمد السادس لكرة القدم، وسجل هدف العين الوحيد المهاجم التوغولى لابا كودجو في نهاية الشوط الأول.

وشهد المباراة عضوا مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، محمد إبراهيم المحمود ومحمد سيف الكتبي. واختبر مدرب العين في المواجهة 22 لاعباً، وينتظر أن يجري الفريق البنفسجي تجربة ودية أخرى قبل العودة إلى الدولة.

اطمئنان

وأكد الدكتور نيكولاس تزوروديس، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، أن الوضع في عيادة النادي مطمئن للغاية والأمور تمضي بصورة جيدة، ولا توجد هناك أي مشكلات أو إصابات مزعجة، سوى الأمور البسيطة.

والتي تعتبر اعتيادية قياساً بالتمارين المكثفة والحمل التدريبي العالي، الأمر الذي يسبب في هذه المرحلة من الإعداد للموسم بعض الآلام الخفيفة، والتي يمكن تجاوزها خلال يوم أو اثنين وبمنتهى السهولة، وحتى الآن لا توجد أي إصابات ولم يحدث ما يشغلنا في عيادة النادي بمعسكر الرباط.

وقال: يخضع الظهير الأيسر إيريك جورجينيس، إلى جرعات تدريبية مكثفة وخصوصاً برفع معدل اللياقة البدنية ويؤدي تمارينه بصورة مميزة للغاية، ومنحناه المزيد من الوقت لتحسين الحالة البدنية والاستشفاء حتى يدخل الموسم في حال بدنية جيدة، لأننا سنخوض موسماً كروياً طويلاً جداً، وينبغي أن يكون الجميع في أعلى درجات الاستعداد لكل المسابقات بالصورة المطلوبة.

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