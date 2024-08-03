بني ياس يعود إلى أبوظبي ويبدأ المرحلة الأخيرة من التحضيرات

المصدر: أبوظبي - البيان

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وصلت بعثة بني ياس إلى أبوظبي أمس قادمة من معسكر صربيا التحضيري والذي استمر 21 يوماً، تحت إشراف المدرب البرتغالي جواو بيدرو الذي تعاقد معه النادي لقيادة «السماوي» في الموسم الجديد، وشهدت فترة المعسكر مشاركة عدد من العناصر التي انضمت إلى كشوفات النادي أخيراً، فيما يواصل الفريق المرحلة الأخيرة من التحضيرات على ملعبه خلال الأيام المقبلة بعد فترة راحة قصيرة.

وخاض بني ياس خلال فترة المعسكر 5 مباريات ودية، كانت البداية بالفوز على تاكوفو الصربي 4 - صفر في نتيجة رفعت الروح المعنوية للاعبين والجهاز الفني بعد أن قدم الفريق مستوى متميزاً، وساهم ذلك في رفع درجات الإعداد ومضاعفة الجهد، من أجل الاستفادة التامة من فترة المعسكر وبلوغ أقصى درجات الجاهزية قبل انطلاق مباريات الموسم التنافسية.

وتعادل «السماوي» في مباراته الثانية أمام سلوبودا الصربي من دون أهداف، وعاد وفاز على جيدينستوف برباعية بيضاء، وتعادل أمام كارميوتيسا القبرصي 1 - 1، وختم مبارياته الودية بمواجهة من العيار الثقيل أمام بارتيزان بليغراد حقق فيها الفوز بنتيجة 2 - 1 قبل 24 ساعة من العودة إلى أرض الوطن.

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