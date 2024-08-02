12 لاعباً يدعمون صفوف "الصقور" في الموسم الجديد بدوري الهواة

المصدر: رأس الخيمة: البيان

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تعاقد نادي الإمارات مع 12 لاعبا لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل الي يشارك فيه بدوري الهواة، حيث أعلن النادي عن 12 صفقة جديدة بتعاقده مع اللاعبين المواطنين الحارس عبد الله المرزوقي ، والحارس سعود الحوسني والمدافعين عبد الرحمن علي ويعقوب البلوشي والظهير اليسار عمر الخديم ولاعب الوسط فهد راشد والظهير الأيمن أحمد إبراهيم هلال ،كما تم التعاقد مع اللاعب الجناح سعيد بن عبيد فئة مواليد الدولة والجناح النيجيري أوزراكانوه فئة المقيم وفي خانة الأجانب تم التعاقد مع مهاجم ساحل العاج بيرنارد هنري ولاعب الوسط البرتغالي اتاير ميميتو. وصانع اللعب البرازيلي ميكائيل سيڤيو



ووقع اللاعبون الجدد على عقود الانضمام للصقور في حضور سلطان بوشريجه عضو مجلس الإدارة مشرف عام كرة القدم بالنادي وأنور الدربي مدير الفريق الأول لكرة القدم.



وقال سلطان بوشريجة عضو مجلس الإدارة أن التعاقدات تمت بناءاً على موافقة اللجنة الفنية وحسب المراكز التي يحتاجها الفريق، بالتشاور مع الجهاز الفني ونتمنى أن تخدم هذه التعاقدات الفريق في المرحلة القادمة ، كما أوضح بو شريجه أن الإدارة لن تتوانى عن دعم الفريق بالعناصر القادرة على تحقيق الطموحات خلال الفترة المقبلة.



من جانبه عبر أنور الدربي مدير الفريق عن خالص شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي على تسهيل مهمة توقيع اللاعبين الذين تم اختيارهم بعناية وعلى حرصهم في توفير كل المتطلبات للفريق خلال المرحلة المقبلة التي تبشر بعوامل النجاح والسعي لعودة الفريق لسابق عهده والهدف الذي يسعى إليه الجميع وهو عودة الفريق لدوري أدنوك للمحترفين.

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