فحوصات طبية للاعبي ولاعبات "أبيض" الناشئين والناشئات والشابات

المصدر: البيان

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أجرى اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم فحوصات طبية للاعبي ولاعبات منتخباتنا الوطنية للناشئين والناشئات تحت 17 سنة، والشابات تحت 19 سنة، في المنطقة الطبية في مقر الاتحاد بدبي.

حيثُ تم إجراء عدد من فحوصات القلب والعظام بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين من مجموعة رويال هيلث الشريك الطبي لاتحاد الكرة.

تأتي هذه الفحوصات في إطار حرص اتحاد الكرة على إجرائها للتأكد من سلامة اللاعبين واللاعبات قبل بداية الموسم الكروي، الذي يشهد مشاركة أبيض الناشئين في التصفيات الآسيوية المقرر إقامتها شهر أكتوبر المقبل في لاوس، بالاضافة لاستعدادات منتخبي الناشئات تحت 17 سنة والشابات تحت 19 سنة للمشاركات القادمة.

وكانت مجموعة رويال هيلث قد أجرت فحوصات طبية لحكام كرة القدم قبل سفرهم لمعسكر تركيا.

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