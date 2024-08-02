«دبي لأصحاب الهمم» يختتم النسخة الثامنة للعمل الصيفي بمشاركة 250 عضوًا

المصدر: وكالات

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اختتم نادي دبي لأصحاب الهمم النسخة الثامنة للنشاط الصيفي الذي أقيم تحت شعار"إلى القمم يا أصحاب الهمم" منذ 24 يونيو الماضي، وتضمن العديد من البرامج والفعاليات الخاصة بالفئات المختلفة بمشاركة 250 عضوا و220 متطوعا.

وأكد ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم أن النسخة الثامنة حققت نجاحا كبيرا بالمشاركة الإيجابية، والتفاعل مع البرامج والأنشطة المختلفة، ما يضاعف من مسؤولية الجميع للسير على الدرب نفسه، وتطوير النسخ المقبلة وفق النهج المرسوم من مجلس الإدارة واللجنة المنظمة.

من جهته أكد ماجد العصيمي رئيس اللجنة المنظمة للنشاط الصيفي أن القيادة الرشيدة مكنت "أصحاب الهمم" من القدرات التنافسية لتحقيق طموحاتهم في المحافل المحلية والدولية وفق أفضل الممارسات والبرامج المبتكرة، مؤكدا أن النسخة الثامنة حققت أهدافها المرجوة على جميع الأصعدة.

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