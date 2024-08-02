دبا الحصن يضم التونسي هيثم جويني

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أعلن دبا الحصن تعاقده مع الدولي التونسي هيثم جويني مهاجم فريق الملعب التونسي لدعم صفوف الفريق الأول للكرة استعداداً لدوري أدنوك للمحترفين. واستهل جويني مشواره الاحترافي مع الترجي التونسي من 2012 .

ومن أبرز محطاته اللعب مع تينيريفي الإسباني والعين السعودي والمقاولون العرب المصري وأهلي بنغازي الليبي لتكون آخر محطاته الملعب التونسي قبل الانتقال إلى دبا الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين. وخسر دبا الحصن أمام شباب بلوزداد الجزائري وديا بهدف دون مقابل في تركيا.

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