«هايتس» من دبي بطلاً لفئة 16 عاماً في كأس «دانا» العالمية بالدنمارك

المصدر: يورينغ - البيان

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أحرز فريق أكاديمية هاي تالنت سبورت «هايتس» لكرة القدم من دبي لقب بطولة كأس «دانا» لفئة 16 عاماً (مواليد 2008) بعد تألقه في البطولة الشهيرة المخصصة لفرق الناشئين، والتي أقيمت في مدينة يورينغ الدنماركية، بمشاركة أكثر من 1000 فريق من 50 دولة من مختلف القارات، الذين مثلهم أكثر من 20 ألف لاعب ومدرب تنافسوا في البطولة التي دخلت عامها الثاني والأربعين، وشهدت نسختها لعام 2024 إقامة 2572 مباراة على 67 ملعباً.

ونجح الفريق في الفوز بلقب البطولة لفئة 16 عاماً، بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق سكي ديسمو النرويجي بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 على ملعب نورد إنرجي أرينا.

وعبّر عمر المصري، مدير الأكاديمية عن سعادته بتحقيق الفوز في البطولة العريقة، ، وأضاف : الفوز باللقب يؤكد العمل الكبير الذي يتم القيام به في الأكاديميات الكروية في دبي، حيث تتوفر جميع عوامل النجاح بداية من التشريعات والتسهيلات الحكومية، وجهود مجلس دبي الرياضي في دعم جهود الأكاديميات، وتنظيم بطولات عديدة على مدار العام تمنح اللاعبين الفرصة، لتطوير مستوياتهم والاحتكاك المستمر بالمنافسين، كما أن توفر الملاعب ذات الجودة العالية والتأهيل والتطوير المستمر للعاملين في مجال تنظيم البطولات يسهم في تعزيز جهود الأكاديميات في استقطاب وتطوير الموهوبين.

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