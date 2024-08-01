أناتول: البطائح يتطلع إلى الذهاب بعيداً في الموسم الجديد

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أشاد الكاميروني أناتول مهاجم البطائح بأجواء معسكر الإعداد الخارجي لفريقه في سلوفينيا، وقال: «إن المعسكر يسير بشكل جيد وسط تركيز عالٍ من قبل اللاعبين، الذين يسعون إلى استثمار فترة الإعداد بأفضل صورة، مشيراً إلى أن الهدف في الموسم الجديد هو الذهاب بعيداً في المنافسة، بعد العرض المميز في الموسم الماضي».

توقع

وأضاف أناتول «28 عاماً»: إن الموسم الجديد لن يكون أقل صعوبة من الموسم الماضي، ومن المتوقع أن تشهد النسخة المقبلة من بطولة الدوري منافسة ساخنة بين مختلف الفرق المشاركة، لكنهم سيبذلون قصارى جهدهم للظهور بالصورة المطلوبة خاصة أنهم حرصوا على الاستعداد جيداً كسائر الفرق الأخرى عبر تدعيم الفريق بلاعبين جدد قادرين على تحقيق الإضافة المطلوبة، لافتاً إلى أن تحلي الجميع بالروح الإيجابية ترفع من معنوياتهم داخل المعسكر، كما تحفزهم قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

ويخوض أناتول التحدي مع البطائح للموسم الرابع على التوالي، حيث انضم في موسم 2021-2022 عندما كان الفريق في دوري الدرجة الأولى.

تحضيرات

ويواصل «الراقي» تحضيراته في معسكر الإعداد الخارجي، الذي تحتضنه سلوفينيا حتى 8 أغسطس المقبل، ويتطلع الجهاز الفني بقيادة الكرواتي غوران توميتش العودة بمكاسب فنية عديدة من المعسكر، الذي تتخلله 6 تجارب ودية مع أندية أوروبية وخليجية، وذلك استعداداً للموسم الكروي الجديد، الذي يدشنه الفريق بمواجهة الجزيرة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي يوم 18 أغسطس، ولقاء شباب الأهلي 24 أغسطس في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.

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