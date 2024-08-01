الوحدة يضم البرتغالي بيرناردو فولها

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي الوحدة التعاقد مع لاعب خط الوسط البرتغالي الشاب بيرناردو فولها (22 عاماً)، وذلك في صفقة انتقال حر قادماً من نادي بورتو البرتغالي، من دون الكشف عن مدة العقد، تمهيداً لقيده في كشوفات النادي في اتحاد الكرة بفئة المقيمين.

ورحب مجلس إدارة النادي باللاعب، الذي لعب في المراحل السنية بنادي بورتو، ولمنتخبات البرتغال للمراحل السنية،

وأعرب اللاعب عن سعادته بالانضمام للوحدة، وعزمه على تلبية تطلعات النادي وجماهيره. وتعد صفقة فولها الرابعة، التي يبرمها الوحدة في الانتقالات الصيفية الحالية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز