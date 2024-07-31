شباب الأهلي يستعد لبدء تحدي النخبة الآسيوي

المصدر: دبي - البيان

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يبدأ شباب الأهلي سعيه للوصول إلى دور المجموعات لدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، ضمن 5 أندية تخوض مواجهات الدور التمهيدي للنسخة الأولى من البطولة في موسم 2024-2025، والمقرر مبارياته خلال الفترة من 6 إلى 13 أغسطس الجاري، بعدما تم تخصيص مقاعد غير مباشرة لكل منهم للوجود في البطولة المرموقة.

ويتنافس شباب الأهلي مع الغرافة القطري، وفولاد سيباهان الإيراني، على مقعد واحد مؤهل لمرحلة الدوري لأندية منطقة غرب آسيا، بينما يواجه شاندونغ تايشان الصيني نظيره بانكوك يونايتد التايلاندي، من أجل تحديد المتأهل لمرحلة الدوري في منطقة شرق القارة، وينضم الفريقان الفائزان إلى 22 نادياً تأهلوا بشكل مباشر لمرحلة الدوري، بينما تنتقل الفرق الثلاثة الخاسرة مباشرة إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا الثانية.

وينطلق الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات منطقة الغرب، عندما يستضيف فولاد سيباهان نظيره شباب الأهلي، على ملعب استاد نقش جهان في أصفهان.

ويسعى شباب الأهلي إلى تعزيز سجله الخالي من الخسائر أمام سيباهان، بعد أن فاز مرة واحدة وتعادل في الأخرى، خلال مواجهتين فقط بينهما حتى الآن، والتي جاءت ضمن دور المجموعات في دوري أبطال آسيا عام 2014، وحصل «الفرسان» الفائزون بالدوري الإماراتي 8 مرات، على المركز الثاني في دوري أدنوك للمحترفين بالموسم الماضي، وسبق أن خاض 9 مشاركات في دوري أبطال آسيا، ويعتبر الوصول إلى نهائي البطولة القارية عام 2015، أفضل إنجازاتهم على الإطلاق، على الصعيد الآسيوي.

فيما يشارك سيباهان، الذي حصل على مشاركاته القارية الحالية، بفضل فوزه بلقب كأس حاذفي 2023-2024، لينضم إلى قمة الأندية الآسيوية في 14 مناسبة، وهو أكبر عدد بين الأندية الإيرانية، وسبق أن خسر الفريق في نهائي دوري أبطال آسيا عام 2007، ووصل إلى دور الـ 16 في نسخة 2023-2024.

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ويتأهل الفائز من لقاء شباب الأهلي وسيباهان لمقابلة الغرافة القطري على ملعب استاد البيت في الخور، يوم 13 أغسطس الجاري، من أجل حسم التأهل إلى مرحلة الدوري في منطقة غرب آسيا، واحتل الغرافة، الذي فاز بلقب الدوري القطري 8 مرات، المركز الثالث في موسم 2023-2024، ويتطلع إلى العودة لواجهة المنافسات القارية، بعد غيابه عن دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي. وشارك الغرافة 9 مرات من قبل في دوري أبطال آسيا، وكان أبرز إنجاز له، الوصول إلى ربع النهائي عام 2010.

فيما يستضيف شاندونغ تايشان نظيره بانكوك يونايتد، على ملعب استاد مركز جينان الرياضي الأولمبي في 13 أغسطس القادم، حيث يتنافس الفريقان على المقعد الوحيد المتبقي في مرحلة الدوري لمنطقة الشرق، وحجز تايشان مكانه في هذه المرحلة القارية، بعد حصوله على المركز الثاني في الدوري الصيني 2023، ويتجاوز الفائز بلقب الدوري الصيني 4 مرات، والواصل إلى ربع النهائي القاري للمرة الثالثة خلال نسخة 2023-2024 من دوري أبطال آسيا، الرقم القياسي لنادي غوانغزهو، في أكبر عدد من المشاركات في البطولة القارية، وذلك إذا ما حقق الفوز.

وفي المقابل، حصل بانكوك يونايتد، الذي سيواجه منافسه للمرة الأولى، على المركز الثاني في الدوري التايلاندي 2023-2024، وأضاف إلى ذلك فوزه الأول بلقب كأس الاتحاد التايلاندي، وقد أنهى بطل الدوري المحلي عام 2006، غياباً دام 16 عاماً عن دوري أبطال آسيا، من خلال التأهل إلى النسخة الماضية، حيث وصل إلى دور الـ 16، وهو يأمل في الظهور للمرة الثالثة في البطولة القارية.

وبعد تحديد القائمة المكونة من 24 فريقاً، سيتم إجراء القرعة يوم 16 أغسطس الجاري، لتحديد مباريات دور المجموعات، والتي سيتم توزيعها على منطقتي الغرب والشرق، لتضم كل منطقة 12 فريقاً، وتقام المنافسات اعتباراً من 16 سبتمبر 2024، ولغاية 19 فبراير 2025، بحيث يلعب كل فريق ضد 8 منافسين مختلفين داخل منطقته، بنظام 4 مباريات على أرضه، و4 مباريات خارج أرضه.

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