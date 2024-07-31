نادي خورفكان ينظم بطولة الألعاب الالكترونية لكرة القدم

المصدر: وام

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نظم نادي خورفكان الرياضي الثقافي أمس بطولة نادي خورفكان للألعاب الالكترونية لكرة القدم، ضمن فعاليات صيف الشارقة الرياضي "عطلتنا غير" بالنادي، وشهدت البطولة تفاعلاً كبيراً من المشاركين والحضور.

شارك في البطولة 26 لاعباً في لعبة " FIFA24" يمثلون 9 أندية من إمارة الشارقة، بحضور سعادة سالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان الرياضي الثقافي.

وتم تخصيص جوائز للفائزين بالمركزين الأول والثاني، حيث فاز بالمركز الأول خليفة حمد الزعابي من نادي اتحاد كلباء، وبالمركز الثاني فاز محمد سلطان من نادي البطائح.

وفي ختام البطولة كرم سعادة سالم النقبي الفائزين بحضور عبدالله سلطان عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي.

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