ودية إضافية للعنابي في ختام معسكر صربيا

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، اليوم الأربعاء، نظيره تيكستيلاك الصربي، وذلك بعدما قرر الجهاز الفني للعنابي خوض مباراة ودية رابعة في معسكر الفريق الخارجي في صربيا، استعداداً للموسم المقبل.

وفضل النرويجي روني دايلا مدرب الوحدة لعب مباراة إضافية في معسكر صربيا بعدما خاض ثلاث تجارب ودية كان قد حددها قبل بداية المعسكر، إذ تغلب في المواجهة الأولى على فوزدوفاك الصربي بخماسية نظيفة، وتعادل سلبياً في المباراة الثانية مع فريق آي إم تي الصربي، وكرر الفوز بخماسية أخرى على فريق زفيزدا البوسني في الودية الثالثة.

ويسعى دايلا للوصول إلى درجة عالية من التفاهم والانسجام بين اللاعبين، وتطبيق أفكاره وأسلوبه الخططي والتكتيكي في أولى تجاربه في المنطقة.

ويختتم الوحدة معسكره الخارجي غداً، حيث من المقرر أن تعود البعثة إلى أبوظبي بعد غد الجمعة.

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