إنجاز جديد لأكاديميات دبي في بطولة العالم

المصدر: برشلونة - البيان

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حققت الأكاديميات الرياضية في دبي إنجازاً جديداً من خلال فوز فريقين من أكاديمية برشلونة في دبي بلقب بطولة العالم لأكاديميات برشلونة التي ينظمها النادي سنوياً في ملاعبه بمدينة برشلونة، حيث حقق فريقا تحت 16 سنة وتحت 14 سنة لقبي البطولة لفئتيهما، في البطولة التي شارك فيها 175 فريقاً يمثلون 36 أكاديمية لبرشلونة في 22 دولة، فيما شاركت أكاديمية برشلونة في دبي بثمانية فرق في منافسات البطولة السنوية.

وحضر المنافسات وتوج الفائزين رافاييل يستي نائب رئيس نادي برشلونة ونجم برشلونة السابق اللاعب سيرجي مدير أكاديميات برشلونة حالياً، وكذلك بيني ميغريل المدير في أكاديميات برشلونة.

وشهدت بطولة عام 2024 مشاركة 2000 لاعب ولاعبة من أعمار 7 إلى 16 سنة يمثلون 175 فريقاً في أكاديميات برشلونة المنتشرة في مختلف القارات، وخاضت الفرق 638 مباراة بما فيها نهائيات جميع الفئات التي أسفرت عن فوز فريقين من دبي والاحتفاء باللقب من مسؤولي النادي العريق والمنافسين من مختلف دول العالم.

تأكيد

ويأتي فوز فريقين من أكاديمية برشلونة في دبي بالبطولة ليؤكد مدى الاستفادة التي تتحقق من وجود هذه الأكاديميات في الدولة، ونجاحها في تحقيق أهدافها في استقطاب وتطوير الموهوبين الرياضيين وتأهيلهم لخوض منافسات قوية على المستوى العالمي مع منافسيهم من الفئات العمرية نفسها، مستفيدين من التشريعات الداعمة لعمل الأكاديميات وجودة الحياة وكذلك مكانة الرياضة في الدولة ووجود جاليات عدة تعيش في الدولة وتوفر لأبنائها الفرصة للتدريب واللعب في أفضل الأكاديميات وخوض المنافسات العديدة سنوياً في الدولة وخارجها.

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