خورفكان بطل دوري كرة القدم الإلكترونية

المصدر: الشارقة - البيان

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توج نادي خورفكان بطلاً للدوري الإماراتي لكرة القدم الإلكترونية، ضمن فعاليات النسخة الأولى من مسابقة الدوري الإماراتي للرياضات الإلكترونية 2024، التي نظمها اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية في الشارقة خلال الفترة من 19 إلى 28 يوليو الجاري.

وأحرز نادي خورفكان لقب دوري الإمارات لكرة القدم الإلكترونية «FC24» بواسطة لاعبه علي الحمادي الذي فاز على لاعب نادي العين أحمد حسن في المباراة النهائية بنتيجة 6 – 5، وحصل أحمد السويدي من نادي النصر على المركز الثالث بعدما تغلب على مهند المسماري لاعب شباب الأهلي بثنائية دون رد في المباراة الترتيبية. وشارك 186 لاعباً من 11 نادياً في مسابقة دوري كرة القدم، حيث ضمت القائمة النصر، الوصل، شباب الأهلي، الجزيرة، العين، عجمان، خورفكان، اتحاد كلباء، بني ياس، البطائح، والفجيرة.

وأقيم الدوري بنظام المجموعتين «أ» و«ب»، حيث تأهل خورفكان إلى المربع الذهبي بتصدره المجموعة الأولى بـ 30 نقطة مقابل 26 نقطة لنادي العين الذي تأهل في المركز الثاني بـ 26 نقطة، وتأهل النصر من المجموعة الثانية بـ 25 نقطة وشباب الأهلي في المركز الثاني بـ 23 نقطة.

وأسفرت نتائج نصف النهائي عن فوز نادي خورفكان على شباب الأهلي بـ 10 أهداف مقابل هدف واحد، وتخطى العين نظيره النصر بخمسة أهداف مقابل أربعة.

سعادة

وأعرب سعيد علي الطاهر الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية عن سعادته بنجاح النسخة الأولى، مشيراً إلى أن مشاركة 186 لاعباً تعكس الإقبال المتزايد من الشباب على ممارسة هذه اللعبة. وأكد الطاهر أن إطلاق النسخة الأولى يشكل نقطة تحول للعبة وللأندية، وسيسهم في اكتشاف العديد من المواهب ويضفي الكثير من الحماس بين الجماهير.

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