رسمياً .. الجزيرة يضم الدولي المصري محمد النني

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تعاقد نادي الجزيرة رسمياً النجم الدولي المصري محمد النني في صفقة انتقال حر، وذلك عقب نهاية عقده مع أرسنال الإنجليزي بنهاية الموسم الماضي.

وأعلن الجزيرة عن ضم النني، اليوم الثلاثاء، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، ليرتدي اللاعب قميص "فخر أبوظبي" في الموسم المقبل.

ونشر النادي فيديو عبر حسابه بعنوان "حان الوقت .. محمد النني جزراوي".

ويشارك النني مع منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، إذ لعب مع "الفراعنة" الذي تأهل للدور الثاني في منافسات كرة القدم بالأولمبياد، وشارك في 3 مباريات بالدور الأول أمام أوزباكستان والدومينيكان وإسبانيا.

ولعب النني مع أرسنال الإنجليزي لمدة 8 سنوات منذ عام 2016، تخللتها إعارة إلى بشكتاش التركي في موسم 2019-2020.

وخاض النني مع أرسنال 161 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع 10 أهداف، وتوج مع "الغانرز" بكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية مرتين.

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