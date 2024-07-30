رابطة المحترفين تعلن القوائم النهائية للمرشحين لحفل جوائز الموسم 2023-2024

المصدر: البيان

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كشفت رابطة المحترفين الإماراتية عن القائمة المختصرة للمرشحين على جوائز الأفضل في الموسم الماضي 2023-2024، لفئات أفضل لاعب إماراتي، أفضل لاعب أجنبي، أفضل لاعب إماراتي واعد، أفضل لاعب واعد مقيم أو مواليد الدولة، أفضل حارس مرمى وأفضل مدرب، وأجمل هدف، وأفضل لاعب من اختيار الجمهور.

ويقام حفل جوائز الأفضل من رابطة المحترفين الإماراتية، يوم 10 أغسطس المقبل في قصر الإمارات.

وتضم القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي؛ فابيو ليما (الوصل)، علي صالح (الوصل)، يحيى الغساني (شباب الأهلي).

فيما تتمثل قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي في نيكولاس خيمينيز (الوصل)، مهدي قائدي (نادي كلباء)، سفيان رحيمي (العين).

أما جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب إماراتي واعد، فيتنافس عليها كل من سلطان عادل (نادي كلباء)، بدر ناصر (شباب الأهلي)، محمد عباس (العين).

ويتسابق على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد مقيم أو مواليد الدولة؛ سياكا سيديبي (الوصل)، جويليرمي بالا (شباب الأهلي)، سيكو بابا جاساما (البطائح).

وانحصرت المنافسة على جائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس مرمى بين؛ خالد السناني (الوصل)، خالد عيسى (العين)، علي خصيف (الجزيرة).

ويتنافس على جائزة القائد لأفضل مدرب كل من ميلوش ميلوييفيتش (الوصل)، ألفريد شرودر (النصر)، جوران توفيجدزيتش (الوحدة).

بينما تشمل قائمة المرشحين على جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور كلًا من؛ فابيو ليما (الوصل)، إسماعيل مطر (الوحدة)، سفيان رحيمي (العين).

وتتضمن قائمة المرشحين لجائزة أجمل هدف من اختيار الجمهور؛ هدف فابيو ليما (الوصل) في مرمى شباب الأهلي، هدف إسماعيل مطر (الوحدة) في مرمى شباب الأهلي، هدف سفيان رحيمي (العين) في مرمى عجمان.

وسيتم في الحفل تكريم الأفضل في 15 فئة، وتنقسم فئات الجوائز إلى ثلاث، وهي: جوائز بناءً على الإحصائيات، جوائز حسب التصويت، وجائزة حسب المعايير، وتشمل قائمة الجوائز التي يتم تحديد الفائزين بها عبر التصويت كلا من: الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، القائد لأفضل مدرب، الفتى الذهبي لأفضل لاعب إماراتي تحت 23 عاماً، الفتى الذهبي لأفضل لاعب مقيم أو من مواليد الدولة، القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، أفضل لاعب من اختيار الجمهور، وأجمل هدف من اختيار الجماهير.

‏‎يذكر أن حفل الجوائز سيضم أيضاً الجوائز المبنية على الإحصائيات، وهي: جائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري أدنوك المحترفين، جائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 23 عامًا، جائزة هداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، جائزة دوري الجماهير، جائزة المدير الفني للعبة فانتاسي دوري أدنوك للمحترفين، وفريق الأحلام.

‏‎أما الجائزة وفق المعايير، فهي جائزة التميز في الاحتراف والتراخيص للنادي الذي يستوفي المعايير المحددة في نظام ترخيص الأندية، بالإضافة إلى معايير ضبط الجودة، العقوبات الإدارية، جائزة دوري الجماهير، والترتيب العام في جميع المسابقات باستثناء مباراة السوبر.

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