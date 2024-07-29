الوحدة يختتم تجاربه في معسكر صربيا بانتصار خماسي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة فوزاً على حساب زفيزدا البوسني، بخماسية نظيفة، في التجربة الودية الثالثة الأخيرة لـ «العنابي»، في معسكره الخارجي في صربيا، ضمن استعداداته للموسم الكروي الجديد.

سجل خماسية «العنابي» عبد الله حمد وفاكوندو دانييل وأحمد نور الله وعلاء الدين زهير وإيركينوف.

ودفع النرويجي روني دايلا مدرب الوحدة في بداية اللقاء، بتشكيلة مكونة من زايد الحمادي في حراسة المرمى، ومن أمامه رباعي خط الدفاع، علاء زهير ولوكاس بيمنتا وساشا وجيانلوكا، وفي الوسط عبد الله حمد وأحمد نور الله وعمر أدامو، وفي الهجوم الثلاثي إيركينوف وفيليب أوتيلي وفاكوندو.

أنهى الوحدة الشوط الأول بهدفين، بعدما تقدم عبد الله حمد بالهدف الأول من تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الزاوية اليسرى لحارس الفريق البوسني، وعزز فاكوندو بالهدف الثاني، برأسية من العرضية التي أرسلها جيانلوكا من جهة اليسار.

وفي الشوط الثاني، أجرى مدرب «العنابي» عدداً من التغييرات، لمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، إذ استمرت سيطرة الوحدة على مجريات اللقاء، وأضاف الإيراني أحمد نور الله الهدف الثالث، بعد مراوغة داخل المنطقة، قبل أن يسجل علاء زهير الهدف الرابع من تسديدة من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس، واختتم الأوزبكي إيركينوف أهداف اللقاء بالهدف الخامس، بتسديدة من فوق حارس المنافس.

ويختتم الوحدة معسكره الخارجي في صربيا يوم الخميس المقبل، والذي استمر لمدة ثلاثة أسابيع، خاض خلالها الفريق ثلاث مباريات ودية.

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