ماتياس سيغوفيا: فخور بانضمامي إلى صفوف «زعيم» آسيا

المصدر: العين - البيان

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أعرب الباراغوياني، ماتياس سيغوفيا، لاعب نادي العين الجديد، عن سعادته وفخره بالانضمام إلى صفوف بطل آسيا، مؤكداً أن سقف طموحاته مرتفع جداً مع «الزعيم»، الذي سيخوض تحديات استثنائية في الموسم الكروي الجديد على الصعيدين القاري والعالمي لا سيما المسابقات المحلية.

وتعليقاً على سؤال حول السبب وراء تفضيله عرض العين من بين العروض التي تلقاها قال: «الواقع يؤكد أن نادي العين يتمتع بشهرة واسعة النطاق، كما أنه يلقب بالزعيم وهو معروف كثيراً على مستوى العالم، وله اسمه ومكانته على المستويين المحلي والدولي».

وأكمل: «ويكفي أنه البطل المتوج بلقب دوري أبطال آسيا 2023 - 2024، فضلاً عن أنه كما ذكرت لكم سينافس على الفور بلقب بطولة كأس العالم للأندية، وكأس القارات، وهذا الأمر ليس بالسهل على أي نادٍ اعتيادي، ولكنه طبيعي بالنسبة للكبار، وأكرر لكم بأنني أشعر بالفخر لانتمائي للعين».

ورداً على سؤال حول المفاوضات مع العين قال: «المفاوضات بدأت وانتهت بسرعة بسبب التعامل المهني الراقي والاحترافي العالي، الذي اعتمدته إدارة نادي العين، خلال مرحلة المفاوضات، فالأمور بدأت مميزة للغاية، وكنت سعيداً جداً بهذا الأمر».

وأضاف: «لن أذيع سراً إن قلت لكم إنني تواصلت مع أليخاندرو كاكو، وبدوره أسدى لي النصح بعدم التردد لحظة في قبول عرض العين، مشدداً على أهمية انضمامي للنادي، الذي تتجسد فيه روح العائلة والتقدير المتبادل، والكل هنا يتعامل بالاحترافية العالية، وأسعدني حديثه للغاية، وبالفعل حالياً أشعر بسعادة كبيرة بعد التحاقي بمعسكر الفريق في الرباط».

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