بني ياس يتعادل في التجربة القبرصية ونياكاتي يواصل تسجيل الأهداف

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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حسم التعادل الإيجابي 1-1 المواجهة التي جمعت الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس بنظيره كارميوتيسا القبرصي، ضمن معسكر «السماوي» المقام حالياً في صربيا، استعداداً للموسم المقبل.

سجل هدف بني ياس في اللقاء المهاجم المالي يوسف نياكاتي الذي واصل تألقه مع الفريق في المعسكر بإحرازه هدفه الرابع خلال التجارب الودية، فيما جاء هدف التعادل لكارميوتيسا من ركلة جزاء.

ومثلت ودية كارميوتيسا القبرصي الودية الرابعة لبني ياس في صربيا، إذ كان فاز في أولى تجاربه على تاكوفو الصربي برباعية نظيفة، وتعادل سلبياً في الودية الثانية مع فريق سلوبودا أوزيتشي، وعاد وكرر الفوز برباعية في الودية الثالثة أمام فريق يدينستوف التي شهدت تسجيل نياكاتي هدفين، والأرجنتيني خوان باوزا «بيبي» الذي وضع بصمته الأولى مع السماوي عقب انضمامه للفريق قادماً من كرايوفا الروماني.

وشهدت مواجهة كارميوتيسا الظهور الثاني للجناح الصربي لازار ماركوفيتش لاعب ليفربول السابق والذي انضم لبني ياس في صفقة انتقال حر قادماً من غازي عنتاب التركي، فيما ضمت التشكيلة الأساسية التي دفع بها البرتغالي جواو بيدرو سوزا مدرب الفريق إلى جانب ماركوفيتش، كلاً من فهد الظنحاني، خميس صالح إسماعيل، خميس المنصوري، أندريه بوركا، جواو فيكتور، فواز عوانة، سيل صامويل، إسحاق تشيبانغو، محمد المنهالي، ويوسف نياكاتي.

ويخوض بني ياس ودية خامسة وأخيرة في المعسكر الأوروبي بعد غد الأربعاء، إذ يواجه بارتيزان بلغراد وصيف الدوري الصربي الموسم الماضي في تجربة قوية.

ويختتم السماوي المعسكر بالعودة إلى الدولة يوم الخميس المقبل، حيث من المقرر أن يحصل اللاعبون على راحة لمدة ثلاثة أيام قبل العودة لاستئناف التدريبات.

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