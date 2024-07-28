رسمياً..شباب الأهلي يتعاقد مع الإيراني سردار أزمون

المصدر: دبي-علي الظاهري

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تعاقد نادي شباب الأهلي مع اللاعب الدولي الإيراني سردار أزمون قادماً من نادي باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني في الموسم الماضي.

واجتاز اللاعب إجراءات الفحص الطبي وسيلتحق بتدريبات الفريق الأول للكرة بعد عودة بعثة "الفرسان" أخيراً من معسكر الإعداد الخارجي في النمسا.

وتعد صفقة سردار مع شباب الأهلي وصيف الدوري من أبرز الصفقات في الميركاتو الحالي نظراً لأهمية اللاعب الدولي الذي سجل مع منتخب بلاده 53 هدفاً في 83 مباراة. وانضم سردار أزمون إلى باير ليفركوزن في موسم 2022 قادماً من زينيت سان بطرسبرغ وتمت إعارته إلى روما الإيطالي في الموسم الماضي.

وخاض اللاعب الإيراني 32 مباراة مع ليفركوزن في الدوري الألماني، ومباراتين في دوري أبطال أوروبا، و9 مباريات في الدوري الأوروبي، حيث أحرز خمسة أهداف فقط مع الفريق، بينما لعب في الموسم الماضي 29 مباراة مع روما، وأحرز 3 أهداف، ولعب 4 تمريرات حاسمة.



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