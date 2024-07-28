العين يتعاقد مع سيغوفيا بنظام الإعارة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن العين تعاقده رسمياً مع الباراغوياني ماتياس سيغوفيا (21 عاماً) لمدة موسم على سبيل الإعارة قادماً من نادي بوتافوغو البرازيلي، تمهيداً لقيده في فئة المقيمين.

ويعد سيغوفيا الصفقة الثالثة التي يبرمها العين خلال الميركاتو الصيفي الحالي لتعزيز صفوفه للموسم المقبل، وذلك بعد التعاقد مع مارلون سانتوس وسيكو بابا. ولعب سيغوفيا الموسم الماضي مع مولينبيك البلجيكي معاراً من بوتافوغو، ويعد إحدى المواهب الشابة التي ينتظر منها الكثير مع «الزعيم» في الموسم الجديد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز