بحضور سلطان بن حمدان بن زايد.. العين يتعادل بمباراته الودية الأولى في "معسكر المغرب"

المصدر: وام

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تعادل فريق العين 3 – 3 مع فريق نادي النهضة أتليتيك الزمامرة المغربي أمس في المباراة الودية الأولى على ملعب مركب محمد السادس لكرة القدم بالعاصمة المغربية الرباط ضمن معسكر إعداده الحالي للموسم الجديد.

شهد المباراة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، وعضوي مجلس إدارة شركة الكرة بالنادي محمد إبراهيم المحمود ومحمد سيف الكتبي.

ويستعد العين للمشاركة في العديد من الاستحقاقات المهمة بالموسم الجديد في بطولة القارات للأندية الأبطال بوصفه بطلاً لدوري أبطال آسيا 2023-2024 ، بالإضافة إلى تمثيل الدولة والقارة في كأس العالم للأندية بنظامها الجديد وبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024- 2025، بجانب المسابقات المحلية المقررة.

ومنح الأرجنتيني هيرنان كريسيو مدرب العين الفرصة لمشاركة 24 لاعباً من قائمة الفريق لاختبار جاهزيتهم للمرحلة المقبلة.

ويلتقي العين الخميس المقبل مع فريق نهضة بركان وصيف الدوري المغربي في الموسم الماضي، تعقبها مباراة أخرى في 5 أغسطس المقبل أمام الرياضي القنيطري الصاعد حديثاً إلى دوري الثانية.

ويختتم العين برنامج مبارياته الودية أمام فريق الرجاء الرياضي بطل الدوري المغربي في الموسم الماضي يوم 10 أغسطس، على أن يعود في اليوم التالي إلى الدولة لمتابعة برنامج الاستعداد للموسم الجديد.

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