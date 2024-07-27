«كأس ودرع» الوصل في ضيافة مدارس دبي

المصدر: دبي - البيان

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شارك نادي الوصل في فعاليات المخيم الصيفي الذي أطلقته خدمة الأمين، بالتعاون مع مبادرة فرجان دبي، وهيئة تنمية المجتمع، لدعم فعاليات المخيم، والمساهمة في إنجاحه، وتحقيق أهدافه المجتمعية، واحتفى المشاركون في مدارس دبي في فرجان مردف والبرشاء وند الشبا، بمناسبة فوز «الإمبراطور» بثنائية كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودرع دوري أدنوك للمحترفين للموسم الرياضي 2023 - 2024.

وحرص الأطفال المشاركون على التقاط الصور التذكارية مع الكأس والدرع، معبرين عن فرحتهم، في مشهد يعكس مشاركة كل الأجيال لحظات الفرح والإنجاز بهذه المناسبة.

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