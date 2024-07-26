تعادل ثانٍ للجزيرة في معسكر إسبانيا

المصدر: متابعة – محمد صادق

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تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة سلبياً مع نظيره الخيسيراس، أحد أندية الدرجة الثالثة الإسبانية، في التجربة الودية الثانية لـ «فخر أبوظبي» في معسكره الخارجي بمدينة ماريبا الإسبانية، ضمن استعداداته للموسم الجديد.

ويعد التعادل هو الثاني للجزيرة في معسكر إسبانيا، بعدما كان تعادل في الودية الأولى مع الوكرة القطري إيجابياً بهدفين لكل منهما، إذ سجل هدفي الجزيرة برونو أوليفييرا وعمر تراوري.

وأشرك المغربي الحسين عموتة المدير الفني للفريق في بداية اللقاء، أغلب عناصر التشكيلة الأساسية التي بدأ بها التجربة الأولى، باستثناء الدفع أمام الخيسيراس بمحمد العطاس وخلفان مبارك منذ البداية، حيث ضمت التشكيلة عبد الرحمن العامري في حراسة المرمى، أحمد محمود، كريم رقيق، محمد العطاس، مامادو كوليبالي، خلفان مبارك، ريتشارد أوكونور، محمد ربيع، زايد سلطان، برونو أوليفييرا، نيسكينز كيبانو، بينما دفع بعدد آخر من اللاعبين خلال الشوط الثاني من المباراة

ويتبقى للجزيرة 3 مباريات ودية في المعسكر الإسباني، حيث يخوض الودية الثالثة أمام فريق يوريا بوينت من جبل طارق، بعد غدٍ، ويلعب مع قاديش الإسباني يوم 30 من الشهر ذاته، ويختتم معسكره بمواجهة ملقا الإسباني يوم 2 أغسطس المقبل، قبل العودة إلى أبوظبي لاستكمال التحضيرات.

ويبدأ الجزيرة استحقاقاته الرسمية في الموسم الجديد، بمواجهة البطائح في الدور الأول من بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، التي تنطلق 17 أغسطس المقبل.

يذكر أن الجزيرة أبرم صفقة وحيدة خلال الميركاتو الصيفي، بالتعاقد مع اللاعب الشاب محمد يوسف عتيق، قادماً من شباب الأهلي، وأجرى تغييراً إدارياً بتعيين خميس إسماعيل لاعب الفريق السابق في منصب مدير فريق الكرة الأول، وذلك بعد توجيه الشكر إلى محمد سالم العنزي المشرف العام على الفريق.

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