"حياكم في أبوظبي" تنظم تحدي "ركلات الترجيح" في نيويورك بالتعاون مع مانشستر سيتي

المصدر: وام

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نظمت "حياكم في أبوظبي" بالتعاون مع نادي مانشستر سيتي والاتحاد للطيران و"بوما"، أمس الخميس، في شارع 49 في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، تحدي برنامج “رحلة ركلات الترجيح”، الذي يتيح المجال أمام المشجعين للفوز برحلة الأحلام إلى أبوظبي واكتشاف ثقافتها الأصيلة.

وشارك نجوم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إيرلينج هالاند، وجاك جريليش، وأوسكار بوب، في الفعالية، والتقوا بالمشجعين وعشاق كرة القدم، وساعدوهم على بناء برنامج رحلتهم إلى أبوظبي خطوة بخطوة مع إحراز كل هدف، ضمن جولة مانشستر سيتي الصيفية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتسلط "حياكم في أبوظبي" الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، الضوء على أفضل تجارب العاصمة أبوظبي ومعالمها ووجهاتها الاستثنائية في نيويورك.

وشهد التحدي منافسة قوية بين الجمهور في تسديد ركلات الترجيح، حيث حصل كل مشارك مع كل هدف أحرزه على فرصة إضافة تجربة جديدة في أبرز معالم إمارة أبوظبي إلى برنامج رحلته الفريدة إليها، إذ تتنوع هذه التجارب بين المغامرة ونبض السرعة الفائقة في عالم فيراري جزيرة ياس – أبوظبي، إلى الجولات الثقافية في جامع الشيخ زايد الكبير.

ودخل المشاركون في سحب للفوز بالجائزة الكبرى، وهي عبارة عن رحلة إلى أبوظبي.

وتضمنت الفعالية جوائز أخرى من الاتحاد للطيران، و"بوما" و"مانشستر سيتي" من بينها منتجات موقعة من أشهر اللاعبين، وبطاقات الهدايا، والأدوات الرياضية ذات الإصدار المحدود، وأميال برنامج ضيف الاتحاد.

وتواصل "حياكم في أبوظبي" تشجيع مانشستر سيتي في جولته الصيفية بالولايات المتحدة، حيث يستعد لمواجهة برشلونة يوم 30 يوليو الجاري، في استاد "كامبينج وورلد" في أورلاندو، قبل اختتام الجولة بمباراة أمام تشيلسي يوم 3 أغسطس المقبل، باستاد أوهايو في كولومبوس.

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