انطلاق نهائيات دوري الإمارات للرياضات الإلكترونية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق الجمعة، نهائيات النسخة الأولى من دوري الإمارات للرياضات الإلكترونية 2024، والتي تستمر لمدة 3 أيام وتختتم الأحد المقبل، في 4 ألعاب هي كرة القدم الإلكترونية، ودوري الأساطير (Legends of League)، وفالورانت (Valorant)، وموبايل ليجند (MLBB).

وانطلقت منافسات المرحلة الأولى عن بعد "أونلاين" للدور التمهيدي الاسبوع الماضي بمشاركة جميع اللاعبين المسجلين فردياَ (من خارج الأندية)، حيث بلغ مجموع المشاركين في النسخة الأولى 317 لاعبا في المسابقات الأربع، و تأهل منهم 100 لاعب إلى النهائيات.

وتقام الجمعة نهائيات مسابقة دوري الاساطير، فيما تقام صباح السبت تصفيات المجموعات للعبة FC24 وفي المساء تقام المنافسات النهائية للعبة "فالورانت"، فيما يتضمن برنامج الأحد نهائي مسابقة FC24 صباحا، و يقام الحفل الختامي لتتويج الفائزين في الثامنة مساء.

وضمت قائمة المشاركين في مسابقة كرة القدم الالكترونية 11 نادياً هم العين، والوصل، والنصر، وشباب الأهلي، والجزيرة، وعجمان، وخورفكان، وبني ياس، واتحاد كلباء، والفجيرة، والبطائح، حيث يشارك كل ناد بلاعبين إثنين أساسيين ولاعب واحد احتياطي.

وأكد سعيد الطاهر، الأمين العام للاتحاد، أن منافسات المرحلة الاولى للدوري الإماراتي للرياضات الإلكترونية جاءت قوية وجسدت المستويات المرتفعة التي وصل اليها اللاعبون في الإمارات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز