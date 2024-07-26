الحوسني والبلوشي يُشاركان في الدورة الآسيوية لنخبة حكام الصالات

المصدر: البيان

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يُشارك الحكم المونديالي فهد بدر الحوسني، والدولية نجاة حسن البلوشي في دورة الاتحاد الآسيوي لحكام كرة الصالات النخبة، المقرر إقامتها في مقر الاتحاد القاري في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من 29 يوليو إلى 2 أغسطس المقبل.

ويتضمن برنامج الدورة عددا من المحاضرات النظرية والتطبيقية، التي تتناول قانون اللعبة والتعديلات الأخيرة، بالإضافة إلى تحليل الحالات والأحداث المتعلقة بالمباريات.

كما تركز الدورة على تطورات تكنولوجيا الدعم المرئي (VS)، التي توفر دعمًا إضافيًا للحكام, من خلال السماح لهم بمراجعة قراراتهم على شاشة بجانب الملعب, ولقد تم الاستعانة بهذه التقنية في بطولة كأس العالم لكرة الصالات "ليتوانيا 2021".

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