شباب الأهلي.. النتائج الأكبر في التجارب الخارجية

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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تواصل أندية المحترفين تحضيراتها في معسكراتها الخارجية ضمن الاستعدادات للموسم الكروي الجديد (2024 - 2025) بخوض تجارب ودية مع أندية متدرجة المستوى من أجل الوصول إلى الجاهزية المطلوبة قبل انطلاق الموسم المقبل.

وخاضت الأندية 28 مباراة حتى الآن من أصل أكثر من 60 مباراة ودية ضمن برنامج إعدادها خلال المعسكرات التي تقام في 8 دول مختلفة، هي: صربيا وسلوفينيا والنمسا وهولندا وإسبانيا والمغرب ومصر وتركيا، إذ حققت الفوز في 14 مباراة وتعادلت في 11 وخسرت 3 مباريات فقط.

ورغم عدم أهمية النتائج في التجارب الودية خلال فترة الإعداد، وبحث الأجهزة الفنية عن الوصول لأفضل مستويات التفاهم والانسجام وكشف السلبيات، حيث لا تعد كل المباريات بنفس القوة كونها مع فرق قد لا تكون من الصف الأول.

وتعد نتائج شباب الأهلي في معسكره بالنمسا الأكبر حتى الآن، والذي اختتمه، أمس، بالعودة إلى دبي لاستكمال تحضيراته، حيث خاض 3 مباريات، وحقق الفوز بتسعة أهداف نظيفة على حساب أودينيزي الإيطالي، وهو الفوز الثاني له في المعسكر بعدما فاز 9 - 1 على إس كيه كابينج النسماوي في الودية الأولى، بينما خسر الودية الثانية من كارباج بطل الدوري الأذري 2 - 5.

وخاض الوصل مباراتين وديتين في معسكر هولندا، حيث خسر الأولى 1 - 2 أمام أياكس الهولندي، وتعادل في الثانية مع الأهلي القطري 1-1، فيما فاز الشارقة في معسكره بالنمسا على حساب ليسين التشيكي 3 - 1، وعلى الغرافة القطري 3 - 2.

وتعادل النصر في وديته الأولى بمعسكر في هولندا مع منتخب غانا للشباب بنتيجة 4-4، وفاز في تجربته الثانية على غرافشاب الهولندي 2 - 1، بينما خاض الوحدة مباراتين في معسكر صربيا، وفاز في الأولى على فوزدوفاك 5 - 0، وتعادل في الثانية مع آي إم تي سلبياً.

أما بني ياس فقد لعب حتى الآن 3 مباريات ودية، فاز في اثنتين بنفس النتيجة برباعية على تاكوفو ويدينستوف يوزيتش الصربيين، وتعادل سلبياً مع سلوبودا، وبنفس العدد لعب كلباء بمعسكره في سلوفينيا وفاز في وديته الأولى على يونيريا ألبا الروماني 2 - 1، وتعادل في المباراة الثانية 2-2 مع إن دي بيلنتشي، وخسر في الودية الثالثة 1 - 2 من الدحيل القطري.

تباين

وفاز دبا الحصن في أول تجربتين، وتعادل في الثالثة مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي من دون أهداف، كما حسم التعادل مباراتين من ثلاث خاضها عجمان في معسكره بصربيا، بالتعادل مع باشاك التركي 0-0 وتيكستيلاك الصربي 2-2.

وفاز على نوفي ساد الصربي 3 - 1، كما فاز العروبة الصاعد لدوري المحترفين خلال معسكره بمصر على السلام المصري 2 - 1 وتعادل في وديتين متتاليتين مع القادسية الكويتي 1-1، وبنفس النتيجة مع دايموند المصري.

ولعب البطائح وديتين في معسكر سلوفينا مع كرايف باس إف سي الأوكراني وانتهت بالتعادل 1-1، وفاز في الثانية على بيستريكا السلوفيني 3 - 1، فيما فاز خورفكان على آي إم تي الصربي 4 - 1 في وديته الثانية بعدما لم تستكمل الودية الأولى بسبب الأمطار.

تجربة أولى

وتعادل الجزيرة مع الوكرة القطري 2-2 في أولى ودياته في معسكره بمدينة ماريبا الإسبانية، وخاض وديته الثانية، مساء أمس، أمام الخيسيرايس الإسباني.

وينتظر أن يخوض العين أول تجربة ودية له في معسكره المقام في العاصمة المغربية الرباط، اليوم ، عندما يواجه فريق النهضة أتليتك الزمامرة، حيث يخوض الفريق 4 مباريات ودية، ويلعب بعد ذلك مع نهضة بركان، والنادي الرياضي القنيطري، ويختتم تجاربه بمواجهة الرجاء الرياضي.

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