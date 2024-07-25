نادي العين يقرر بث مباراتيه أمام القنيطري والرجاء المغربي لجماهير «الزعيم»

المصدر: العين - البيان

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أكدت شركة نادي العين لكرة القدم، حرصها على تقديم أفضل الخدمات لجماهير النادي الوفية، اتساقاً مع رؤية النادي وخططه الاستراتيجية، وإيماناً منها بالدور المهم الذي ظل يضطلع به جمهور النادي في تحقيق كافة الإنجازات على مر التاريخ.

وأعلنت شركة كرة القدم أن مباراتي الفريق الأول الوديتين والمقررتين خلال معسكر الفريق الخارجي بالعاصمة المغربية الرباط، أمام النهضة أتليتيك الزمامرة يوم غدٍ الجمعة، ونهضة بركان في يوم 1 من أغسطس المقبل، ستكونان مغلقتين، وذلك وفقاً لبرنامج الفريق.

كما أكد نادي العين أن المباراتين الوديتين الثالثة والرابعة والمقررتين أمام النادي الرياضي القنيطري في يوم 5 من أغسطس والرجاء الرياضي المغربي في الـ10 من نفس الشهر ستكونان مفتوحتين للجماهير، كما سيتم بثهما عبر النقل التلفزيوني المباشر.

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