الوحدة ينفي تلقي عروض لانتقال عمر خريبين

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

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نفى نادي الوحدة تلقيه عروضاً لانتقال مهاجمه، السوري عمر خريبين، موضحاً سبب عدم التحاق اللاعب بمعسكر الفريق الخارجي في صربيا بأنه جاء لـ«ظروف خاصة».

وقال النادي في بيان رسمي، أمس، نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «ينفي نادي الوحدة الإشاعات الصادرة حول المهاجم عمر خريبين». وأوضح الوحدة في بيانه أن كافة المعلومات التي تتردد حول اللاعب لا تمت للواقع بصلة، وأن عدم التحاق خريبين ببعثة المعسكر الخارجي جاء لظروف خاصة، وأن إدارة النادي لم تتلقَ أي عروض تخص انتقال اللاعب.

وتوج خريبين هدافاً لدوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي بعد تسجيله 18 هدفاً مع العنابي، ويرتبط بعقد مع الوحدة حتى نهاية الموسم المقبل 2024 ـ 2025.

من جهة أخرى، حسم التعادل السلبي المواجهة الودية التي جمعت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، وآي إم تي الصربي، أول من أمس، ضمن معسكر العنابي الخارجي في مدينة نوفي ساد الصربية، استعداداً للموسم المقبل.

وتعد الودية هي الثانية التي يخوضها الوحدة في المعسكر الخارجي، إذ كان فاز بخماسية على فوزدوفاك الصربي في أولى تجاربه تحت قيادة مدربه الجديد النرويجي روني دايلا الذي تولى المهمة خلفاً للصربي غوران توفيغدزيتش.

وأشرك المدير الفني في المباراة جميع لاعبي الفريق في المعسكر، إذ شهد اللقاء الدفع بالعديد من التبديلات على مدار الشوطين، سواء بعناصر الخبرة أو العناصر الشابة التي أصبحت تشكل جزءاً كبيراً من قائمة العنابي للموسم المقبل، وذلك بعد رحيل عدد كبير من اللاعبين بنهاية الموسم الماضي.

هدف

وكان دايلا، مدرب الوحدة أكد أن النتائج ليست الأهم بالنسبة للفريق خلال التجارب الودية بالمعسكر الأوروبي والذي يهدف من خلاله إلى التعرف أكثر على قدرات اللاعبين، ورفع مستويات اللياقة البدنية والفنية والذهنية، والتركيز على نقل أسلوبه الخططي والتكتيكي للاعبين، إلى جانب الوقوف على السلبيات لمعالجتها وتصحيح الأخطاء.

وأشاد بالتزام اللاعبين والأجواء الإيجابية داخل أروقة المعسكر في ظل الرغبة الواضحة من الجميع لتقديم نفسه بصورة جيدة للحصول على ثقة الجهاز الفني وحجز مكان في التشكيلة الأساسية للفريق خلال الموسم الجديد، مشيراً إلى أنه يعد بمواصلة العمل بجدية أكبر خلال المرحلة المقبلة للوصول إلى أفضل مستوى من الجاهزية قبل انطلاق الاستحقاقات الرسمية.

ويختتم الوحدة ودياته بخوض اللقاء الثالث والأخير مع فريق زفيزدا البوسني بعد غدٍ، قبل العودة يوم 2 أغسطس لاستكمال التحضيرات في أبوظبي بالمرحلة الثالثة والأخيرة التي سيخوض خلالها العنابي مباراتين وديتين.

الجدير بالذكر أن الوحدة أبرم 3 صفقات خلال الميركاتو الصيفي الحالي بالتعاقد مع المدافع ساشا إيفكوفيتش في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع بني ياس، والجناح النيجيري فيليب أوتيلي قادماً من كلوج الروماني، ومواطنه المدافع فافور أوغبو قادماً من ريد ستار الصربي وتسجيله في فئة المقيمين.

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