أندية القمة.. حضور حذر في الميركاتو الصيفي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تسارع أندية دوري أدنوك للمحترفين الخطى خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية لإبرام صفقات جديدة لتعزيز صفوفها استعداداً للموسم الكروي الجديد 2024 ـ 2025 الذي ينطلق 17 أغسطس المقبل.

ورغم النشاط الملحوظ لعدد من الأندية في الميركاتو والتي أعلنت عن تعاقداتها الجديدة، إلا أن هناك نشاط البعض الآخر يبدو ضعيفاً وحذراً خلال الانتقالات، وعلى وجه الخصوص أندية القمة والتي تأتي في صدارة المشهد ضمن الأندية المنافسة على الألقاب المحلية في كل موسم.

ووفقاً للتعاقدات الرسمية للأندية، اقتصرت صفقات أندية المقدمة مع نهاية جدول ترتيب الموسم الماضي على صفقتين أو ثلاث على أقصى تقدير، وقد تأتي تلك الخطوة ربما لاكتمال الصفوف والاقتصار على التدعيمات التي يحتاجها الفريق فقط.

وأبرم الوصل بطل ثنائية دوري أدنوك للمحترفين وكأس رئيس الدولة صفقتين خلال الميركاتو الصيفي على صعيد اللاعبين المواطنين بالتعاقد مع طحنون الزعابي في صفقة انتقال حر قادماً من الوحدة، وضم ماجد سرور من الشارقة على سبيل الإعارة، في الوقت الذي يسعى فيه «الإمبراطور» لإبرام صفقة اللاعب الأجنبي الخامس.

واكتفى شباب الأهلي بصفقتين رسميتين حتى الآن، بعدما ضم الأرجنتيني غاستون سواريز في انتقال حر قادماً من بني ياس، وتعاقد مع الغيني عمر كيتا من الإمارات في فئة المقيمين.

وبلغت صفقات العين بطل آسيا المعلنة رسمياً 3 صفقات، إذ تعاقد النادي مع خالد بطي قادماً من الوحدة، وأعاد لاعبه المغربي المهدي مبارك لتسجيله في فئة المقيمين، وضم المالي سيكو بابا من البطائح، بينما كان أعلن عن ضم البرازيلي مارلون سانتوس قبل أن يتراجع عن الصفقة لعدم تجاوز اللاعب الفحص الطبي، في الوقت الذي تشير تقارير إلى اقترابه من ضم البرازيلي خوان شليكمان من فلامنغو والجناح الباراغواياني ماتياس سيغوفيا في فئة المقيمين.

ويعد نادي الشارقة الغائب الوحيد عن سوق انتقالات اللاعبين حتى اللحظة، حيث لم يبرم النادي أي صفقة لدعم صفوفه في الموسم الجديد وسط حالة من الاستغراب داخل الوسط الكروي بعدم دخول النادي بقوة في الميركاتو بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع.

ثلاث صفقات

ورغم رحيل عدد كبير من اللاعبين عن صفوف الوحدة بنهاية الموسم الماضي، إلا أن «العنابي» أبرم ثلاث صفقات في الميركاتو حتى الآن بالتعاقد مع ساشا إيفكوفيتش قادماً من بني ياس، وتعاقد مع النيجيري فيليب أوتيلي من كلوج الروماني في خانة الأجنبي، ومواطنه فافور أوغبو في فئة المقيمين.

وشهد ميركاتو الجزيرة الطامح إلى العودة إلى المنافسة في الموسم المقبل بعد الموسم الماضي المخيب للآمال والذي أنهاه في المركز الثامن، صفقة وحيدة بضم اللاعب الشاب محمد يوسف عتيق قادماً من شباب الأهلي، فيما أكدت تقارير تعاقد النادي مع فيكتور فارغاس ولكن لم يتم الإعلان رسمياً عن الصفقة.

أما النصر فقد دخل سوق الانتقالات بقوة وأبرم واحدة من أقوى الصفقات بعدما نجح في ضم الهداف التاريخي للكرة الإماراتية، علي مبخوت، حيث أبرم النادي 8 صفقات، بالتعاقد إلى جانب مبخوت مع الهولندي لوري فير والبلجيكي عثمان بوسعيد، وفي فئة المقيمين، البرازيلي إيمانويل فيريرا (مانو)، والهولندي من أصول مغربية مروان أزركان قادماً من أوتريخت، والبرازيلي جونيور سيلفا، والحارس الصربي ستيفان بيانوفيتش، واليمني سالم السومحي قادماً من الوحدة في فئة المواليد.

ويعد دبا الحصن الصاعد إلى دوري المحترفين أكثر الأندية نشاطاً في الميركاتو، وأبرم أكثر من 21 صفقة، والوحيد الذي أكمل الخماسي الأجنبي، إذ تعاقد مع جواو بيدرو، الغيني إبراهيما سيسيه، الموزمبيقي ويتي، التونسي أسامة الحدادي، والبرازيلي دانليزينهو، ومن اللاعبين المواطنين طارق أحمد، سعيد سليمان، سهيل المطوع، حسين عباس، علي الظنحاني، إسماعيل الزعابي، علي الأنصاري، وليد عمبر، عبد الله خميس، عادل فدعق، محمد خلفان، فراس الخصيبي، وفلاح وليد، فيما ضم الغاني دومينيك سوبيلا والمونتنيغري نيكسا فويانوفيتش، والنيجيري أديبا اليميك والبرازيلي جويلهيرمي ماتوس في فئة المقيمين.

نشاط كبير

وتعاقد العروبة الصاعد للأضواء مع 9 لاعبين جدد، وضم الحارس حميد عبد الله ومحمد اليماحي وعيسى المازمي، وأعاد لاعبه السابق الكاميروني جابرييل كاك قادماً من سترة البحريني، والإيراني محمد رضا أزادي، والغامبي بوبكر تراولي، والبرازيلي باولو ريكاردو، والصربي سينيسا يولاسيتش والكاميروني ديفيد روي، فيما ضم البطائح مروان فهد وسعيد جمعة وعبد العزيز هيكل ومحمد جمعة بيليه والبرازيليين رافائيل بيريرا ونيتو والأوزبكي عزيز غانييف.

أما خورفكان فقد خاض الميركاتو بشكل جيد بالتعاقد مع عبد الله الكربي وسلطان الشامسي وخالد جلال ومحمد شاكر، وفي فئة المقيمين، المغربي أسامة نور الدين، والأرجنتينيين برايان راميريز وبيدرو بافلوف، كما ضم ماتيوس أوليفييرا، والإسباني جوناثان فييرا قادماً من الميريا، والمغربي أيمن رشوق قادماً من حتا.

وأبرم كلباء 6 صفقات خلال الميركاتو بعدما أعلن التعاقد مع سلطان المنذري وعبد العزيز الكعبي وأحمد شحدة أبو ناموس والإيراني شهريار موغانلو وجدد إعارة مواطنه مهدي قائدي من شباب الأهلي، وضم اليمني خالد الأصبحي كمقيم.

تركيز

وركز بني ياس في صفقات على الأجانب لتعويض رحيل 4 أجانب عن صفوفه، حيث ضم 3 أجانب جدد بالتعاقد مع الدولي الروماني أندريه بوركا، والأرجنتيني خوان باوزا الملقب بـ«بيبي»، ولاعب ليفربول السابق، الصربي لازار ماركوفيتش، كما ضم الكونغولي إسحاق تشيبانغو كمقيم قادماً من النصر، وتعاقد على صعيد اللاعبين المواطنين مع الدولي الشاب فهد بدر على سبيل الإعارة قادماً من نادي الإمارات، وعبد الرحمن أمان قادماً من الوحدة.

وبلغت صفقات عجمان الرسمية 6 لاعبين جدد، وضم حسن إبراهيم، وفي فئة المقيمين، تعاقد مع المغربي محمد سبول، والتونسي فرج بن نجيمة، والبرازيلي فيكتور هنريكي، والكونغولي بيني موغبايا، كما ضم المغربي أيمن الحسوني.

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