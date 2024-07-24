قضاة الملاعب يجتازون اختبارات اللياقة البدنية في معسكر تركيا

المصدر: متابعة - البيان

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في إطار استعداداتهم للموسم الرياضي المقبل، اجتاز قضاة الملاعب في معسكرهم بتركيا اختبارات اللياقة البدنية التي أجريت لهم وفقاً لمعايير الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم.

ويستمر المعسكر حتى يوم 3 أغسطس المقبل، ويشمل محاضرات نظرية وتطبيقات عملية خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

يقدم المحاضرات نخبة من المحاضرين، وهم، التشيلي كارلوس استروزا، والإيطالي ماتيو تريفولوني، والأردنية هبة محمد عابد، المحاضرون المعتمدون لدى الاتحاد الدولي، والياباني نيوبرو إيشياما، المحاضر المعتمد لدى الاتحاد القاري للعبة.

وتركز إدارة قضاة الملاعب في اتحاد الإمارات لكرة القدم في المعسكر الحالي على جوانب مهمة، أبرزها التعديلات الجديدة في قانون اللعبة، وحالات تقنية الفيديو، وتنفيذها في الملعب بالاستعانة بلاعبين هواة.

وحرص ماسيمو بوساكا مدير إدارة قضاة الملاعب في الفيفا على التواصل مع حكام المجموعة الأولى في المعسكر الحالي عبر تقنية الاتصال المرئي، نظراً لوجوده مع طاقم حكام الأولمبياد في العاصمة الفرنسية باريس، وتحدث معهم عن أهمية مرحلة الإعداد للموسم الكروي الجديد على المستوى المحلي والقاري والدولي، وتمنى لهم التوفيق في إتمام برنامج معسكر تركيا بتحقيق الأهداف المرجوة منه.

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