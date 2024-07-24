سلطان بن حمدان يزور معسكر العين الخارجي في الرباط

المصدر: وام

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تفقد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين، رئيس مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم، مساء أمس أوضاع بعثة فريق العين في المعسكر الخارجي بمركب محمد السادس لكرة القدم، في العاصمة المغربية الرباط.

حرص الشيخ سلطان خلال زيارته على متابعة جانب من الحصة التدريبية المسائية التي جرت على الملعب الفرعي رقم 6، قبل أن يعقد اجتماعا مع اللاعبين والجهازين الفني والإداري للفريق.

ونقل الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، تحيات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين لأعضاء البعثة، مؤكدا على اهتمام ومتابعة ودعم سموه للفريق.

وشدد في الوقت نفسه على أهمية التركيز ومضاعفة الجهد خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، الذي سيشهد تحديات استثنائية في مسابقات تاريخية، في ظل مشاركة الفريق ببطولتي كأس العالم للأندية وكأس القارات بالإضافة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

رافق الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان في الزيارة عضوا مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، محمد إبراهيم المحمود ومحمد سيف الكتبي.

وتركت الزيارة، أثرا إيجابيا في نفوس أعضاء البعثة وعززت من معنويات اللاعبين في مراحل الإعداد للموسم الكروي الجديد.

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