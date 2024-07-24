رباعية جديدة لبني ياس في معسكر صربيا

المصدر: متابعة – محمد صادق

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حقق بني ياس فوزاً برباعية نظيفة على حساب فريق يدينستوف الصربي في المباراة الودية، التي خاضها «السماوي»، ضمن معسكره المقام حالياً في صربيا، ويستمر حتى الأول من أغسطس المقبل، في إطار استعداداته للموسم الكروي الجديد.

وتعد مباراة يدينستوف الودية الثالثة لبني ياس خلال برنامج الإعداد في المعسكر الأوروبي، إذ كان فاز على تاكوفو الصربي برباعية في التجربة الأولى، وتعادل في الودية الثانية مع فريق سلوبودا أوزيتشي.

سجل رباعية بني ياس المالي يوسف نياكاتي (هدفين)، والأرجنتيني خوان باوزا «بيبي»، الذي وضع بصمته الأولى مع الفريق، واللاعب المقيم أبوبكر سيسيه.

ودفع البرتغالي جواو بيدرو سوزا، المدير الفني لفريق بني ياس في بداية المباراة بتشكيلة مكونة من فهد الظنحاني، خميس صالح إسماعيل، خميس المنصوري، أندريه بوركا، جواو فيكتور، فواز عوانة، خلف الحوسني، إسحاق تشيبانغو، بيبي، فهد بدر، ويوسف نياكاتي.

وشهدت المباراة البدء بالعناصر الجديدة، التي تعاقد معها بني ياس لدعم صفوفه في الموسم المقبل، إذ شارك منذ البداية المدافع الدولي الروماني أندريه بوركا، الذي انضم للسماوي قادماً من الأخدود السعودي في صفقة انتقال حر في ظهوره الأول مع الفريق في المعسكر الخارجي، حيث كان حصل على راحة قصيرة عقب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» الأخيرة، وبيبي في مشاركته في الودية الثانية له، والكونغولي المقيم تشيبانغو، إضافة إلى الجناح الدولي فهد بدر، الذي انضم لبني ياس قادماً من الإمارات على سبيل الإعارة في أول ودية يخوضها مع الفريق عقب انضمامه للمعسكر. ويتبقى لبني ياس مباراتان وديتان في المعسكر.

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