العربي يتسلح بالخبرة في الموسم الجديد

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

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يتسلح العربي أحد أندية دوري الدرجة الأولى بعناصر الخبرة في الموسم الجديد بعد الإعلان عن سلسلة من التعاقدات مع لاعبين دوليين سابقين أبرزهم محمد فوزي والذي حط رحاله في المحطة السابعة بعد أن لعب في السابق مع أندية النصر والجزيرة وبني ياس وشباب الأهلي والعين وكلباء.

وشملت التعاقدات الجديدة بجانب محمد فوزي كلاً من منصور البلوشي لاعب حتا السابق والحارس حمزة زاهد من نادي الرمس والثنائي عبدالله النوبي وعثمان الهامور من الحمرية وماجد العزيزي من التعاون وحسن يوسف من العروبة، إضافة إلى التجديد للاعب المخضرم راشد عيسى.

ويعول النادي العربي على العناصر الجديدة في تحقيق أفضل النتائج في الموسم المقبل بعد إنهاء النسخة الماضية من مسابقة دوري الدرجة الأولى في المركز الخامس برصيد 49 نقطة.

وقامت إدارة النادي العربي بالتعاقد مع عدد من المدربين المواطنين لقيادة الفرق في المراحل السنية باختيار المدرب يوسف الدوخي لقيادة فريق تحت 21 سنة وبدر بن عمير لقيادة فريق تحت 18 سنة.

اجتماع

من جهة أخرى، عقد مجلس إدارة النادي العربي اجتماعه الأول وقام بتوزيع الحقائب الإدارية بحضور أعضاء مجلس الإدارة. وثمن خالد يوسف بن حضيبة رئيس مجلس إدارة النادي الثقة الغالية التي أولاه إياها صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة النادي العربي مؤكداً أن هذه الثقة تمنحه الحافز لمواصلة جعل النادي صرحاً رياضياً يخدم طموحات وتطلعات جماهيره الوفية وجميع الفئات المجتمعية.

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