«أبيض الشاطئية»  وصيفاً في «كأس باتومي الدولية»  

المصدر: دبي - وام

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حقق منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية المركز الثاني وحل وصيفاً في بطولة كأس باتومي الدولية التي أقيمت في جورجيا، واختتمت منافساتها الأحد كما فاز لاعبنا وليد بشر بجائزة أفضل لاعب في البطولة. وكان منتخب الإمارات قد خسر النهائي أمام نظيره الأوكراني بنتيجة 4 - 2.

وشارك بشر مع المنتخب في 5 مباريات بالبطولة «3 مباريات بالدور الأول ومباراتين في مرحلة الإقصاء» وأحرز 5 أهداف، ونال تقدير اللجنة المنظمة بحصوله على جائزة أفضل لاعب في البطولة، فيما فاز السعودي إسلام حسين بجائزة هداف البطولة برصيد 9 أهداف، ونال نيروش أندري جائزة أحسن حارس.

وقدم منتخب الإمارات مستويات طيبة في أول تجمع رسمي له في البطولة ، بمشاركة 7 منتخبات، وشهدت لأول مرة مشاركة منتخبات من قارة آسيا «الإمارات والسعودية ولبنان»، وفاز منتخبنا في ثلاث مباريات وخسر مباراتين وكلاهما أمام أوكرانيا، وأحرز 20 هدفاً.

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