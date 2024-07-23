ناصر اليماحي: إنجاز 90 % من المشروع الاستثماري لنادي الفجيرة

المصدر: الفجيرة ــ البيان

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كشف ناصر اليماحي، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة الرياضي، عن إنجاز 90 % من مشروع النادي الاستثماري الذي يقع على الشارع الرئيسي للنادي، وبدأ العمل به عام 2021 بتوجيهات الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، رئيس النادي، التي تجسد رؤيته السديدة للمساهمة في ترسيخ مكانة الفجيرة في قطاعات الرياضة والسياحة والترفيه.

وأوضح اليماحي خلال برنامج «إكسترا تايم» الذي يبث عبر إذاعة الفجيرة أن المشروع الاستثماري يتضمن مجمعات سكنية، محلات تجارية، حدائق، منطقة ألعاب للأطفال، ومواقف للسيارات لافتاً إلى أنه مشروع استثماري متكامل يوفر أسلوب حياة تجمع بين المعيشة المثالية والترفيه ومتاجر البيع.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن 3 مراحل، سيتم تدشين المرحلة الأولى منه بنهاية سبتمبر المقبل، وهي عبارة عن مجمعيّن سكنيين يضمان شققاً متنوعة ومختلفة الأحجام صُّممت بمواصفات عالية وبمستوى الفنادق العالمية، بالإضافة إلى المحلات التجارية، فيما تنتهي المرحلة الثانية ببداية 2025 وتشمل مجمعاً سكنياً، ثم يتم الانتهاء من المشروع بالمرحلة الثالثة والأخيرة في عام 2026 وتتضمن مجمعيَن سكنييَن بدأ العمل بهما الأسبوع الماضي.

وقال اليماحي: «الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، رئيس نادي الفجيرة، رأى أنه لا بد من وجود عائدٍ استثماري غير المخصص من حكومة إمارة الفجيرة بحيث يفيد النادي والفريق الأول خصوصاً عندما يلعب في دوري المحترفين، والذي يتطلب صرفاً أكثر وميزانية أكبر، لذلك اتجهنا إلى الاستثمار، وهي خطوة رائدة تهدف إلى مواصلة النمو والتطور في منظومة عمل النادي والاستثمار الأمثل للموارد المالية، وانعكاس ذلك على نتائج فرق النادي في جميع المنافسات الرياضية».

تعاقدات

وأكد اليماحي أن اللجنة الفنية بالنادي استعدت للموسم الجديد بنهاية آخر مباراة من الموسم الماضي وبتوجيهات ودعم من الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، لافتاً إلى أن أولى صفقات الفريق تمت خلال يونيو الماضي بالتوقيع مع المدرب الفرنسي الكسندر توريس وطاقمه المعاون المكوّن من مساعدين ومعد بدني ومدرب حراس، بالإضافة إلى التعاقد مع مجموعة من اللاعبين والتجديد لآخرين، أبرزهم التعاقد مع المدافع السنغالي ديارا صاحب تجربة ثرية بملاعب فرنسا، والذي نأمل أن يشكل إضافة كبيرة للفريق الأول في الموسم الجديد والعودة به إلى دوري الأضواء والشهرة، والجناح الصربي أندريا رادوفانوفيش قادماً من مسافي، والتجديد مع الجناح الجزائري سيدي دهماني عن فئة المقيم.

وأشار إلى أن النادي بصدد التوقيع مع صانع ألعاب ومهاجم صريح بتوصية من المدرب الفرنسي توريس لم يسبق لهما اللعب في الإمارات سيتم الكشف عن هويتهما خلال الأسبوع المقبل قبيل مغادرة الفريق إلى معسكر تركيا، مبيناً أن الفريق الأول دشّن تحضيراته للموسم الجديد 2025/2024 بإجراء الفحوصات الطبية للاعبين السبت والتدريبات بدأت أمس الاثنين وتتواصل حتى موعد السفر للمعسكر الخارجي الذي يبدأ يوم الخامس من أغسطس المقبل.

ويخوض الذئاب خلال المعسكر أربع وديات قبل العودة إلى أرض الوطن بتاريخ 23 أغسطس المقبل ثم الانخراط في معسكر داخلي استعداداً لأولى مباريات دوري الدرجة الأولى.

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