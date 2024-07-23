الدولي فهد بدر سادس صفقات بني ياس للموسم الجديد

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أعلنت شركة كرة القدم بنادي بني ياس، التعاقد رسمياً مع اللاعب الدولي الشاب فهد بدر، على سبيل الإعارة من نادي الإمارات، لدعم صفوف «السماوي»، في واحدة من الصفقات المميزة للنادي في الموسم المقبل.

وأنهت الشركة إجراءات التعاقد بحضور محمد علي الجنيبي، رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم.

وتعد صفقة فهد بدر السادسة التي يبرمها بني ياس استعداداً للموسم الجديد، بعد ضم المدافع الدولي الروماني أندريه بوركا في صفقة انتقال حر قادماً من نادي الأخدود السعودي، وصانع الألعاب الأرجنتيني خوان باوزا الملقب بـ «بيبي» على سبيل الإعارة قادماً من كرايوفا الروماني، والصربي لازار ماركوفيتش والذي لعب في صفوف العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، أبرزها ليفربول الإنجليزي وسبورتنغ لشبونة وبنفيكا البرتغاليان، وذلك في صفقة انتقال حر قادماً من غازي عنتاب التركي، والكونغولي إسحاق تشيبانغو في فئة المقيمين قادماً من النصر، إلى جانب عبد الرحمن أمان لاعب الوحدة السابق.

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