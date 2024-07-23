الوحدة يواجه إيميت الصربي اليوم

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، اليوم الثلاثاء، مباراة ودية في مواجهة فريق إيميت بلغراد الصربي، ضمن برنامج إعداد «العنابي» في معسكره الخارجي بصربيا، استعداداً للموسم المقبل.

ويواصل الوحدة تدريباته اليومية، في المعسكر تحت قيادة المدير الفني النرويجي، روني دايلا، الذي يركز على رفع الجوانب البدنية والفنية للاعبين قبل انطلاقة الموسم الجديد.

وكان الوحدة استهل تجاربه الودية في المعسكر بالفوز بخماسية نظيفة على حساب فوزدوفاك الصربي، إذ سجل الوافد الجديد، النيجيري فيليب أوتيلي، هدفين في ظهوره الأول بقميص العنابي بعد انضمامه قادماً من كلوج الروماني، وسجل هدفاً في المباراة كل من الإيراني أحمد نورالله، والمغربي المقيم أحمد جوار، والمدافع لوكاس بيمنتا.

يذكر أن برنامج إعداد الوحدة في المعسكر يتضمن 3 مباريات ودية، حيث يختتم تحضيراته بمواجهة فريق زفيردزا البوسني يوم 27 يوليو الجاري، قبل العودة 2 أغسطس المقبل لاستكمال الإعداد في أبوظبي، حيث يستهل الوحدة الموسم بمواجهة عجمان في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.

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